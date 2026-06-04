Средний чек на GPU-серверы для ИИ в России вырос на 64% за год

Рост среднего чека на вычислительные мощности для искусственного интеллекта за год превысил 60%. Участники рынка отмечают, что увеличивается не столько объем потребления, сколько сложность задач: компании переводят ИИ в промышленное использование, что ведет к спросу на более производительные GPU-конфигурации и формирует новую экономику продаж.

Средняя месячная стоимость за выделенную инфраструктуру с GPU-ускорителями для задач ИИ и машинного обучения за пять месяцев 2026 года выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достигла 2,3 млн руб. против около 1,4 млн руб. годом ранее, следует из данных облачного и bare metal-провайдера «Рег.Облако».

Сейчас 33% заказов на GPU-серверы приходится на задачи искусственного интеллекта и машинного обучения, 30% — на рендеринг, 25% — на тестирование и разработку, еще 12% — на обработку данных, говорят в компании. Такой профиль спроса существенно отличается от классической модели аренды серверов под корпоративные порталы и ИТ-системы.

Рынок аренды выделенных GPU-серверов в России достиг 17 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 января). По оценкам, в 2026 году он может вырасти вдвое.

«Наша оценка роста также на уровне 60%. Это подтверждается подорожанием продвинутых GPU-серверов на 30–50%, ростом цены оперативной памяти в 10 раз, а около 60% спроса рынка — это задачи ИИ/ML», — отмечают в пресс-службе MWS Cloud. При этом в компании также подтверждают, что количество серверов существенно не изменилось.

Филипп Крупанин