МАХ удалили из AppStore

Приложение мессенджера МАХ временно недоступно для скачивания в AppStore, сообщает Вконтакте. Команда уже направила запрос в Apple о предоставлении разъяснений и работает над оперативным решением проблемы.

«Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. На данный момент МАХ можно скачать в других магазинах приложений: RuStore, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте МАХ», – говорится в сообщении компании.

Мессенджер остается доступным для пользователей на других платформах.

Пользователи, которые ранее установили приложение на свои устройства, могут продолжать пользоваться им без ограничений. Для новых пользователей доступны альтернативные магазины приложений и официальный сайт мессенджера.