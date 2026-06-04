YouTube обогнал Netflix по среднесуточному времени просмотра в 2025 году

Среднесуточное время просмотра YouTube на один аккаунт в 2025 году выросло до 99,1 минуты, обогнав Netflix, где показатель сократился до 93,4 минуты, следует из отчета «Digital i». При этом официальный канал Netflix стал самым популярным на платформе, достигнув 78,2 млн уникальных аккаунтов.

«Эволюция YouTube из социального видеосервиса в доминирующую мировую платформу внимания – это один из определяющих медийных сдвигов десятилетия. Наши данные показывают, что аудитория все чаще воспринимает YouTube не как социальную сеть, а как главное место для развлечения», – заявил главный аналитик «Digital i» Мэтт Росс.

Доля просмотров YouTube на телевизорах выросла с 28% до 35% за два года, тогда как доля мобильных устройств сократилась с 35% до 31%. Самой активной возрастной группой остается поколение Z (111 минут в день), однако наибольший рост показали мужчины 55-64 лет (+15% год к году).

Южная Корея стала лидером по ежедневному использованию YouTube – 161,5 минуты в день, а Франция показала самый высокий рост (+33,6%). Исследование охватило 20 международных рынков в 2024 и 2025 годах, включая США, Великобританию, Японию, Бразилию и страны Европы.