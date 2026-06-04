Курс 90+ необходим: Сбербанк объяснил, почему слабый рубль выгоден экономике России.

Для поддержки российских экспортеров и создания благоприятных экономических условий курс рубля должен быть значительно слабее. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что «нужен курс 90 плюс».

По его словам, чрезмерно крепкий рубль снижает рублевую выручку от экспорта, что критично для экономики страны, ориентированной на продажу товаров за рубеж. Россия сохраняет устойчивое положительное сальдо торгового баланса, но сильный курс приводит к недобору доходов в бюджетном выражении.

Ведяхин прогнозирует изменение ситуации во втором полугодии. Баланс факторов начнет смещаться в сторону ослабления рубля по нескольким причинам:

Рост импорта: Сильный рубль делает зарубежные товары дешевле, увеличивая спрос на валюту.

Экономические факторы: На курс будут давить снижение процентных ставок, нормализация цен на сырье и возобновление покупок валюты Минфином.

Прогноз эксперта: к концу года курс может вернуться к уровню около 85 рублей за доллар.