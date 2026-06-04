В Крыму запустили интерактивную карту наличия топлива на АЗС

В Крыму запущена интерактивная карта с актуальными данными о наличии топлива на автозаправках основных операторов республики, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Карта размещена на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Крыма.

«Для удобства пользователей имеется возможность выбора марки автомобильного бензина и дизельного топлива, а также пропана и метана. При наличии топлива указаны варианты приобретения: за наличный расчет, по талонам или по топливным картам», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Данные обновляются ежедневно по мере поступления информации от нефтетрейдеров.

Ранее ограничения на продажу бензина марки АИ-95 ввели в Крыму с 30 мая. Продажа была ограничена 20 литрами в одни руки один раз в сутки.

Напомним, "Коммерсант" сообщал о назревающем дефиците на рынке топлива. Так, продажи бензина на бирже 20 мая упали до трехлетнего минимума (21,6 тыс. тонн) из-за ремонта крупных НПЗ и рекордного спроса. Производители вводят ограничения, а независимые АЗС рискуют столкнуться с дефицитом и закрытием. Несмотря на это, цены на заправках пока стабильны. Объём неудовлетворённого спроса на АИ-92 составляет 40,98 тыс. тонн, на АИ-95 — 33,9 тыс. тонн. На рынке отмечается ажиотаж: в Уфе число заявок на покупку АИ-92 достигает 100–200, что требует около 12 тыс. тонн топлива — почти всего дневного объёма продаж этой марки.