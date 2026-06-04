Обед на ПМЭФ-2026 обойдется гостям в 7,9 тыс. рублей

Обед на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году будет стоить 7,9 тыс. рублей, передает корреспондент РИА Новости. За эти деньги гостям и участникам мероприятия предлагают холодную закуску, суп, горячее блюдо, десерт и напиток в ресторане «Форум».

«На закуску можно взять карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном или мини-рулеты из цукини с лососем. Из горячего – филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле или филе утки с кремом из пастернака», – говорится в меню.

На десерт предлагают традиционный миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад. Напитки – морс, чай и кофе. В прошлом году обед на ПМЭФ можно было заказать за 6,5 тыс. рублей в ресторане «Ланч» и за 12 тыс. в ресторане «Башкортостан».

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Ожидается участие политиков из 76 стран мира, в рамках форума пройдет более 300 деловых мероприятий.