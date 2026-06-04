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Инвестиционный бум или не бум? Почему россияне вложили рекордные 195 млрд в акции и что мешает рынку расти?

В мае 2026 года вложения физических лиц в ценные бумаги на Московской бирже выросли на 25% год к году и достигли 195,2 млрд рублей. Это свидетельствует о рекордном притоке капитала от частных лиц, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Куда идут деньги?

– Облигации в лидерах: Инвестиции в облигации составили 146,7 млрд рублей (+29% к маю 2025).

– Акции: Вложения в акции — 19,4 млрд рублей.

– ПИФы: Интерес к фондам вырос в 1,7 раза, составив 29,1 млрд рублей.

На бирже зарегистрировано 41,6 млн частных инвесторов (79,6 млн счетов). В мае сделки заключали 3 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями достигла 66,7%.

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Почему рынок не взлетает? Мнение эксперта

Несмотря на приток денег, рынок стагнирует. Эксперт БКС Максим Шеин объясняет это отсутствием «длинных денег».

  • Оценка рынка: Индекс Мосбиржи торгуется с мультипликатором P/E около 4 (дисконт 33% к историческим средним). Повторение дна 2022 года (1800 пунктов) маловероятно.
  • Проблема «длинных денег»: Для роста нужны инвестиции, а для них — дешевые кредиты. Накопительная пенсионная система свернута, а меры по её замене недостаточны.
  • Искажение рынка: Минфин субсидирует ставки для отдельных отраслей, но доступ к ним часто зависит от лобби, а эффективность остается низкой. Это вынуждает ЦБ держать высокие ставки для борьбы с инфляцией.

«Похожая ситуация наблюдается в Бразилии: высокие субсидии, дефицит бюджета и слабые темпы роста», — резюмирует эксперт.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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