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Рубль под давлением: как покупки валюты Минфином повлияют на курс

Российский рубль начал коррекцию. Курс юаня (CNY/RUB) вернулся к 10,9 рублям, а доллар (USD/RUB) на внебиржевом рынке приближается к 73,8 рублям. Ключевым фактором, влияющим на динамику, стало решение Минфина возобновить покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Масштаб операций и их влияние

С 5 июня по 6 июля Минфин планирует потратить на эти цели 208,2 млрд рублей (около 9,9 млрд руб. в день). Это почти в два раза больше, чем в предыдущем периоде. Однако Банк России будет зеркалировать часть операций, продавая валюту на 4,62 млрд руб. в день. Таким образом, чистый ежедневный приток валюты на рынок от государства составит около 5,3 млрд рублей.

Аналитики Freedom Global считают этот объем «умеренным». По их оценке, это не приведет к резкому обвалу рубля. Ослабление будет управляемым, так как государству выгоден более слабый рубль для покрытия бюджетного дефицита, но чрезмерная девальвация разгоняет инфляцию. Прогноз аналитиков на конец июня: доллар в диапазоне 72–79 рублей.

Радикальная точка зрения: «Девальвация откладывается»

В то же время существует и более критический взгляд на ситуацию. Некоторые эксперты отмечают, что чистый объем покупок от государства (5,3 млрд руб.) несопоставим с продажами экспортеров (около 100 млрд руб. в день).

«Девальвация откладывается... Я не знаю, почему у властей не пришло в действие понимание, что надо простимулировать импорт... Экономика в замкнутом круге уже скоро как год, и текущий сценарий лучше ей не сделает», — отмечают они, указывая на системные проблемы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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