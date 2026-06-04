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Инфляция в России ускорилась. Что будет со ставкой?

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В России зафиксирован резкий скачок недельной инфляции. По данным Росстата, за период с 26 мая по 1 июня потребительские цены выросли на 0,15%. Это почти в два раза больше, чем неделей ранее (0,07%).

  • Годовая инфляция (за последние 12 месяцев) к 1 июня достигла 5,39%.
  • С начала года цены выросли на 3,37%.
  • Топливо дорожает: Средняя стоимость бензина за неделю поднялась на 0,5%, а дизельное топливо — на 0,8%.

Несмотря на этот скачок, аналитики не видят поводов для паники. По словам эксперта БКС Максима Шеина, процессы пока развиваются в рамках прогнозов. Более того, это не помешает Банку России продолжить курс на смягчение политики. Ожидается, что регулятор снизит ключевую ставку еще на 0,5 п. п. на ближайшем заседании.

Напомним, 27 апреля ключевая ставка была снижена до 14,5% годовых. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 июня 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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