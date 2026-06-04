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Братский водоканал очищает фонтан у драмтеатра после акта вандализма

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МУП «Братский водоканал» проводит комплекс работ по очистке и санитарной обработке фонтана на площади возле драмтеатра после недавнего случая вандализма. В работах задействованы десять сотрудников и три единицы техники.

«Воду спустили, проводится очистка, дезинфекция чаши фонтана. После этих работ фонтан будет запущен в работу. Отмечу, что в ходе очистки собрано битое стекло, палки, другой мусор, которые люди бросают. Прошу братчан бережно и ответственно относится к городскому имуществу», — сказал начальник Центрального района МУП «Братский водоканал».

Факт вандализма был зафиксирован муниципальными камерами видеонаблюдения. Мэр Братска Александр Дубровин обратился в полицию с заявлением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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