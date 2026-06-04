Новости

Бизнес о кризисе, 2026, последние новости
«Садитесь и думайте, что будет дальше?»
«95% предпринимателей говорят, что ситуация в их бизнесе ухудшилась». Что и почему происходит с малым бизнесом?
«Нет контроля – нет дохода»
Все материалы сюжета

Кризис в цифрах: доля убыточных компаний в России выросла до 37%

Ситуация в российском бизнесе в начале 2026 года ухудшилась. По данным Росстата, доля убыточных организаций за I квартал выросла с 31,6% до 36,9%, передаёт ТАСС. Это означает, что более трети компаний работают в минус. Соответственно, доля прибыльных сократилась с 68,4% до 63,1%.

Ключевые показатели:

  • Общий финансовый результат: Сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения) составил 5,185 трлн рублей. Это лишь 73,5% от показателя аналогичного периода прошлого года.
  • Прибыль: 39,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 8,413 трлн рублей (падение на 20,2% к прошлому году).
  • Убыток: 23,3 тыс. организаций зафиксировали убыток на сумму 3,227 трлн рублей (снижение суммы убытка на 7,4%, но рост числа таких компаний).

Эксперты отмечают, что падение общей прибыли при одновременном росте доли убыточных предприятий свидетельствует о системном давлении на экономику.

«95% предпринимателей говорят, что ситуация ухудшилась»

Статистические данные Росстата подтверждаются и настроениями в предпринимательской среде. Как недавно сообщили Торгово-промышленная палата России и «Опора России», предварительные итоги налоговой реформы вызывают серьезную тревогу.

«Реформа наложилась на охлаждение экономики», — отмечают эксперты. Налоги — лишь один из факторов давления. Огромное влияние оказывают снижение потребительского спроса, рост неналоговых издержек, удорожание сырья и сложности с поставками. По оценкам бизнес-объединений, 95% предпринимателей констатируют ухудшение ситуации в своем деле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1333)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес