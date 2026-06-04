Глава ВТБ Костин рассказал, где разместить накопления

В рамках ПМЭФа прошла пресс-конференция главы ВТБ Андрея Костина, который дал совет тем, кто ищет способ эффективного размещения средств. Он рекомендовал россиянам с горизонтом планирования один год разместить 1 млн руб. на банковских депозитах. В качестве второго источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации надежных компаний.

Глава ВТБ отметил, что рубль укрепляется, и на этом фоне 10–11% – очень хорошая ставка. «На каком-то этапе я смогу посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Рынок очень волатильный, подвержен сильному влиянию геополитических факторов», – прокомментировал Анрей Костин.

Эксперт рассказал, что если доходность корпоративных облигаций выше ставок по вкладам, а компания надежная, то такой инструмент можно рассматривать. При этом глава ВТБ не советует использовать инструменты с нефиксированным доходом: «Период волатильности мы еще не прошли. Ставка будет снижаться, и, может быть, в следующем году, если мы придем к ставке с одной цифрой, то совместно поищем другие инструменты».

В свою очередь первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов дополнил, что разница между ставками по депозитам и инфляцией с 2024 года не изменилась.