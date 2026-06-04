Финишная прямая: Почему Lamoda и Desport массово закрывают спортивные магазины по всей России

Рынок спортивных товаров в офлайне переживает не лучшие времена. Ритейлеры активно оптимизируют сети из-за роста онлайн-торговли и падения покупательной способности, сообщает газета "Ведомости".

– Lamoda Sport сокращает присутствие: В Москве сеть закрыла 5 магазинов за пять месяцев, сократив портфель с 21 до 16 точек (минус 24%). Представитель компании объяснил это стремлением к росту эффективности розничной сети.

– Desport (экс-Decathlon) уходит из столицы: Сеть отказалась от 16 площадок в Москве. Сейчас работают лишь шесть объектов, но покупатели сообщают о подготовке к их закрытию: ассортимент пустеет, персонала нет. Сайт компании не функционирует с начала лета.

Эксперты подтверждают тренд: офлайн магазины спортивной одежды и обуви становятся нерентабельными.