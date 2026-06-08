Вышел в свет новый выпуск Газеты Дело - июнь 2026 года.

Героиня с обложки - Ирина Селезнева, генеральный директор СЕЛЕЗНЕВСгрупп, известной иркутянам по магазинам advantage Кадриль, Paree и " Па-Rоль". О том, как сменила кибернетику на модную индустрию, оправдала ли себя ставка на отечественного производителя и почему маркетплейсы не конкуренты качественному ретейлу, она рассказала в интервью нашему изданию.
Еще одна актуальная тема - как чувствует себя малый бизнес в новой экономической реальности.
Кроме того, в этом номере - знакомство с новым управляющим Иркутского отделения Сбербанка Алексеем Кузьминым, тест-драйв обновленной версии Omoda C5, разговор о креативной индустрии и ее роли в развитии Приангарья и многое другое.
«Ставка на российское оказалась пророческой». Ирина Селезнева, СЕЛЕЗНЕВСгрупп – о перспективах модного ритейла и развитии бизнеса в регионах
«95% предпринимателей говорят, что ситуация в их бизнесе ухудшилась». Что и почему происходит с малым бизнесом?
Кто заплатит за экономию? Эксперты о низких коммунальных тарифах: конкурентное преимущество региона или риск?
«Сами становитесь блогерами». Как держать коммуникацию с клиентами, когда привычные каналы не работают
«Сегодня ни один эксперт не скажет, куда мы идем в сфере коммуникаций, и что будет в итоге. Как никто год-два назад не мог бы предсказать то, с чем мы сталкиваемся сегодня. В этих условиях предприниматель должен знать одно: мы обязаны работать в тех условиях, которые есть. Иного не дано. Самое страшное – прижать уши и ничего не делать», – говорит Александр Откидач, блогер, эксперт по продвижению в социальных сетях.
«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области
В Иркутске прошел форум, где власть, бизнес и креаторы обсуждали, как превратить суровый сибирский край в место, «куда хочется возвращаться». Зачем региону искусственный интеллект, как деревянные дома станут точкой притяжения для туристов и почему Байкал — это главный актив будущего? Мы побывали на стратегической сессии и узнали 4 главные силы, на которых будет строиться новая экономика Прибайкалья.
«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья
«Вы уверены, что знаете, почему турист должен ехать в Иркутск, и что ваше главное сокровище – это Байкал?» – с этого вопроса начала свое выступление на Дне предпринимателя федеральный эксперт Полина Пушкина. Она рассказала, как превратить «серо-коричневые» номера в отелях и майки с надписью «Байкал» в мощный бренд и почему именно отели, сувениры и общественный транспорт могут добавить уникальности Приангарью.
«Мы не гонимся за объемом, мы работаем на качество». Игорь Чугаев, «ЛК Титан» – о том, почему у лизинговых инструментов огромные перспективы
«В начале «нулевых», когда мы вышли на рынок, лизинг стал драйвером, позволявшим обновить морально или физически устаревшие фонды предприятий. Сегодня процент износа оборудования и техники в стране все так же велик. А это значит, работы у нас по-прежнему непочатый край», – говорит управляющий директор «Лизинговой компании Титан» Игорь Чугаев. О том, что кризис не повод замедляться, почему компания активно работает с агросектором и что делает лизинг «волшебной палочкой» для предпринимателей, он рассказал в интервью Газете Дело.
«Память дает силы для рывка». Почему в эпоху усталости бизнес ищет опору в прошлом
Этнические мотивы, национальные коды, возвращение к корням – кажется, этим сейчас пропитано всё: интерьеры, вывески, упаковка... Мода? Бренд-технолог Гомбо Зориктуев уверен: нет. Это попытка нащупать опору в эпоху информационной усталости. Газете Дело он рассказал, какую ценность может таить в себе «пыльный чулан» истории и почему в названиях не обязательно упоминать Байкал.
Ключевой элемент антикризиса: целостность вместо гордыни
На бумаге бизнес – это стратегии и процессы. В реальности зачастую – хаос, перегруз и рынок, который меняется быстрее, чем успевают переписывать регламенты. Организатор форума «Ключевой элемент» Елена Борнер собрала на одной площадке владельцев бизнеса из разных городов и отраслей: от производства до бьюти-индустрии. Каждый прошёл через кризисы последних лет и рассказал о своем опыте. Из этих историй складывается система взглядов на бизнес. В ее основе – способность собственника сменить установку с «мне должны» на «я отвечаю».
«Пока собственник не в порядке, бизнес не спасти»
Представьте: бизнес угасает, перспектив не видно, предприниматель в тоске и растерянности. Или бизнес стабилен, а собственник растерял былой энтузиазм и его ничто не радует. Команда это чувствует и начинает тормозить. Елена Борнер, основатель Академии бизнеса, организатор федерального форума и сообщества «Ключевой элемент», последние 10 лет системно упаковывает бизнес и восстанавливает его владельцев. Её подход: сначала привести в порядок голову собственника, потом – бизнес. В обратном порядке не работает.
«На новенького»: Алексей Кузьмин о первых шагах в Иркутске и вызовах для бизнеса
Несколько недель в должности – достаточный срок, чтобы понять вопросы, волнующие региональный бизнес. Новый управляющий Иркутским отделением Сбербанка Алексей Кузьмин начал с главного – прямого разговора с теми, кто развивает экономику региона. Стратегические диалоги с крупными корпорациями, точечные встречи с малым бизнесом, переговоры с властью… Затем – открытый диалог с журналистами. Говорили о риторике ЦБ, доступности кредитов и технологическом разрыве между теми, кто зарабатывает, и теми, кто теряет рынок. О вопросах, которые волнуют предпринимателей, и ответах, которые дает банк – в нашем материале.
Цена доступности. Готов ли иркутский бизнес к платным парковкам?
Этой весной в Улан-Удэ заработала первая платная парковка на 270 мест – у Гостиных рядов. Ранее платные парковочные зоны появились в Красноярске и в Новосибирске. Омские власти также анонсировали появление платных паркомест с 2027 года. Похоже, очередь за Иркутском.
Турист как на ладони. Как большие данные помогают понять, что нужно гостям региона
Летний туристический сезон на пороге – каким он будет для Прибайкалья? Власти и турбизнес признают: конкуренция за гостей выросла – и между регионами, и между локациями. Чем привлечь туриста, что сделать, чтобы он остался доволен и захотел вернуться? В этом могут помочь большие данные (big data). Как «цифра» помогает понять, что нужно гостям, рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
«От запрета к празднику: как иркутская сеть АЗС БРК защищает детей от опасностей и дарит им лето мечты»
В последнее время проблема безопасности детей вблизи автозаправочных станций обострилась из-за растущей популярности самокатов, скутеров и питбайков. Руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок рассказала о том, как компания решает эту проблему в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.