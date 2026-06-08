Вышел в свет новый выпуск Газеты Дело - июнь 2026 года.

Героиня с обложки - Ирина Селезнева, генеральный директор СЕЛЕЗНЕВСгрупп, известной иркутянам по магазинам advantage Кадриль, Paree и " Па-Rоль". О том, как сменила кибернетику на модную индустрию, оправдала ли себя ставка на отечественного производителя и почему маркетплейсы не конкуренты качественному ретейлу, она рассказала в интервью нашему изданию.



Еще одна актуальная тема - как чувствует себя малый бизнес в новой экономической реальности.

Кроме того, в этом номере - знакомство с новым управляющим Иркутского отделения Сбербанка Алексеем Кузьминым, тест-драйв обновленной версии Omoda C5, разговор о креативной индустрии и ее роли в развитии Приангарья и многое другое.

«Ставка на российское оказалась пророческой». Ирина Селезнева, СЕЛЕЗНЕВСгрупп – о перспективах модного ритейла и развитии бизнеса в регионах 25 лет назад, создавая свой бизнес в сфере сервиса продаж женской одежды, Ирина Селезнева сделала ставку на российских производителей модной индустрии. «Для того времени, когда все продавали Турцию или Италию, это было непопулярное решение, но, как показала жизнь, оно оказалось не просто правильным, а пророческим», – говорит руководитель компании СЕЛЕЗНЕВСгрупп и владелец торговых марок avantage Кадриль, «Па-Rоль» и PARÉE Ирина Селезнева. В эксклюзивном интервью Газете Дело она рассказала, как учёный-математик стала успешной бизнес-леди, чем продажи принципиально отличаются от торговли, как амбиции и вера в собственное дело способны изменить рынок и почему маркетплейсы не конкуренты для салонов модной одежды.

Недавно Торгово-промышленная палата России и «Опора России» подвели первые итоги налоговой реформы. Предварительные выводы и предложения были озвучены на совместном заседании Комитета по поддержке и развитию МСП ТПП РФ. Мы изучили материалы и приводим наиболее важные моменты – с комментариями экспертов.

Тарифы на ЖКХ в Иркутской области самые низкие в СФО. Но пока жители региона радуются этому факту, назревает проблема: трубы гниют, оборудование местами исчерпало второй срок эксплуатации, а денег на ремонт нет. Можно ли считать низкие тарифы конкурентным преимуществом региона или это путь к ЧП, почему бизнес и жители находятся в одной лодке и кто в итоге заплатит за «экономию»? На эти вопросы мы искали ответ у экспертов отрасли.

«Сегодня ни один эксперт не скажет, куда мы идем в сфере коммуникаций, и что будет в итоге. Как никто год-два назад не мог бы предсказать то, с чем мы сталкиваемся сегодня. В этих условиях предприниматель должен знать одно: мы обязаны работать в тех условиях, которые есть. Иного не дано. Самое страшное – прижать уши и ничего не делать», – говорит Александр Откидач, блогер, эксперт по продвижению в социальных сетях.

«Продюсер территории». Кто и как пишет сценарий развития Иркутской области В Иркутске прошел форум, где власть, бизнес и креаторы обсуждали, как превратить суровый сибирский край в место, «куда хочется возвращаться». Зачем региону искусственный интеллект, как деревянные дома станут точкой притяжения для туристов и почему Байкал — это главный актив будущего? Мы побывали на стратегической сессии и узнали 4 главные силы, на которых будет строиться новая экономика Прибайкалья.

«Вы сидите на золоте» – федеральный эксперт о потенциале Приангарья «Вы уверены, что знаете, почему турист должен ехать в Иркутск, и что ваше главное сокровище – это Байкал?» – с этого вопроса начала свое выступление на Дне предпринимателя федеральный эксперт Полина Пушкина. Она рассказала, как превратить «серо-коричневые» номера в отелях и майки с надписью «Байкал» в мощный бренд и почему именно отели, сувениры и общественный транспорт могут добавить уникальности Приангарью.

«В начале «нулевых», когда мы вышли на рынок, лизинг стал драйвером, позволявшим обновить морально или физически устаревшие фонды предприятий. Сегодня процент износа оборудования и техники в стране все так же велик. А это значит, работы у нас по-прежнему непочатый край», – говорит управляющий директор «Лизинговой компании Титан» Игорь Чугаев. О том, что кризис не повод замедляться, почему компания активно работает с агросектором и что делает лизинг «волшебной палочкой» для предпринимателей, он рассказал в интервью Газете Дело.

Этнические мотивы, национальные коды, возвращение к корням – кажется, этим сейчас пропитано всё: интерьеры, вывески, упаковка... Мода? Бренд-технолог Гомбо Зориктуев уверен: нет. Это попытка нащупать опору в эпоху информационной усталости. Газете Дело он рассказал, какую ценность может таить в себе «пыльный чулан» истории и почему в названиях не обязательно упоминать Байкал.

На бумаге бизнес – это стратегии и процессы. В реальности зачастую – хаос, перегруз и рынок, который меняется быстрее, чем успевают переписывать регламенты. Организатор форума «Ключевой элемент» Елена Борнер собрала на одной площадке владельцев бизнеса из разных городов и отраслей: от производства до бьюти-индустрии. Каждый прошёл через кризисы последних лет и рассказал о своем опыте. Из этих историй складывается система взглядов на бизнес. В ее основе – способность собственника сменить установку с «мне должны» на «я отвечаю».

Представьте: бизнес угасает, перспектив не видно, предприниматель в тоске и растерянности. Или бизнес стабилен, а собственник растерял былой энтузиазм и его ничто не радует. Команда это чувствует и начинает тормозить. Елена Борнер, основатель Академии бизнеса, организатор федерального форума и сообщества «Ключевой элемент», последние 10 лет системно упаковывает бизнес и восстанавливает его владельцев. Её подход: сначала привести в порядок голову собственника, потом – бизнес. В обратном порядке не работает.

Несколько недель в должности – достаточный срок, чтобы понять вопросы, волнующие региональный бизнес. Новый управляющий Иркутским отделением Сбербанка Алексей Кузьмин начал с главного – прямого разговора с теми, кто развивает экономику региона. Стратегические диалоги с крупными корпорациями, точечные встречи с малым бизнесом, переговоры с властью… Затем – открытый диалог с журналистами. Говорили о риторике ЦБ, доступности кредитов и технологическом разрыве между теми, кто зарабатывает, и теми, кто теряет рынок. О вопросах, которые волнуют предпринимателей, и ответах, которые дает банк – в нашем материале.

Этой весной в Улан-Удэ заработала первая платная парковка на 270 мест – у Гостиных рядов. Ранее платные парковочные зоны появились в Красноярске и в Новосибирске. Омские власти также анонсировали появление платных паркомест с 2027 года. Похоже, очередь за Иркутском.

Летний туристический сезон на пороге – каким он будет для Прибайкалья? Власти и турбизнес признают: конкуренция за гостей выросла – и между регионами, и между локациями. Чем привлечь туриста, что сделать, чтобы он остался доволен и захотел вернуться? В этом могут помочь большие данные (big data). Как «цифра» помогает понять, что нужно гостям, рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

В последнее время проблема безопасности детей вблизи автозаправочных станций обострилась из-за растущей популярности самокатов, скутеров и питбайков. Руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок рассказала о том, как компания решает эту проблему в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.