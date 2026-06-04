«Гранд-Строй» приступает к застройке «Знаменского предместья»: что получит Иркутск от нового инвестора?

В Иркутске начался второй этап реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) в рамках концепции «Знаменское предместье». Мэр Руслан Болотов объявил итоги аукциона: победителем стало ООО «СЗ „Гранд-Строй“».

Что предстоит сделать инвестору?

Новый договор КРТ охватывает территорию между улицами Береговой и Гончарной. Ключевые задачи победителя:

Разработать проект и благоустроить набережную реки Ушаковки.

Подготовить проектную документацию для строительства велопешеходного моста.

Передать городу земельный участок под детский сад на 220 мест.

Расселить и снести аварийный многоквартирный дом на Гончарной, 10б.

Мэр отметил, что это второй подобный договор в городе. Первый, в границах улиц Баррикад, Напольной и других, предполагает расселение 1,5 тыс. жителей из 73 старых домов. Взамен застройщик передаст городу участок под школу на 1275 мест.

Эксперты уверены, что ключевым фактором для старта всего проекта стало завершение строительства «теплового луча» — крупнейшей инфраструктурной магистрали Иркутска за 50 лет. Работы, начатые в 2023 году, завершились в конце 2025-го. Этот проект, реализованный энергохолдингом Эн+ в рамках федеральной программы «Инфраструктурное меню», позволил подключить новые районы к теплу и ускорил развитие предместья.

Бывший министр строительства Александр Галкин ранее подчеркивал, что проект «Знаменское предместье» является одним из самых многообещающих и перспективных для Иркутска. В интервью порталу SIA.RU он выделил несколько факторов, определяющих значимость этой инициативы. Ключевым из них, по его мнению, выступает градостроительный потенциал.

«Он весьма высок, — считает эксперт. — По разным оценкам, составляет от одного до двух миллионов квадратных метров жилья».