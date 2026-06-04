Биткоин обвалился до $62 000

Биткоин резко упал до $62 000 в ходе азиатской торговой сессии в среду, что привело к ликвидации миллиардов долларов в длинных позициях. Аналитики связывают обвал с тем, что трейдеры переключаются с криптовалют на высокодоходные IPO и акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

«На дневном графике индекс относительной силы опустился ниже 30 во вторник – показатель, который обычно сигнализирует о перепроданности и часто предшествует краткосрочным отскокам. Внутридневные таймфреймы показывали схожие показатели RSI, когда биткоин опускался ниже $62 000», – отмечают аналитики.

После падения ниже 200-недельной простой скользящей средней на уровне $61 845 биткоин восстановился до $64 000, что соответствует классическому отскоку от перепроданности. Однако широко отслеживаемые индикаторы моментума продолжают снижаться, указывая на медвежий уклон в ближайшей перспективе.

«Остается неясным, перерастет ли этот отскок в устойчивое восстановление или окажется лишь временным облегчением в рамках продолжающегося нисходящего тренда. Падение биткоина произошло на фоне общего спада на крипторынке, и аналитики сохраняют осторожность в оценках дальнейшей динамики первой криптовалюты», – резюмируют аналитики.