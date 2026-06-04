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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 20,5% в мае

В мае 2026 года в России было реализовано 109 892 новых легковых автомобиля, что на 20,5% больше, чем в мае прошлого года, сообщает агентство «АВТОСТАТ». За пять месяцев с начала года продажи выросли на 11,8% и достигли 492 342 единиц.

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«Впереди традиционно идет LADA с майскими продажами в 28 365 единиц и долей рынке более четверти. На втором месте Haval (15 834 шт.), а замыкает тройку лидеров Tenet (11 511 шт.)», — говорится в отчете.

В пятерку самых популярных брендов также вошли Geely (6 836 шт.) и Changan (5 194 шт.). В топ-10 попали Belgee, Toyota, Jaecoo, Jetour и Solaris.

Агентство также проведет онлайн-оперативку в четверг, 4 мая, где представит статистику по различным сегментам российского авторынка. Полный пресс-релиз по итогам мая доступен по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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