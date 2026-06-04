В Свирске при поддержке Эн+ Уголь открылась детская игровая площадка

Горки, лесенки и другие элементы для активного и безопасного отдыха детей — все это новый игровой комплекс, который Эн+ Уголь подарила юным жителям Свирска к Дню защиты детей. Площадка, совмещающая спортивные и игровые зоны, украсила набережную «Вторая Ривьера», любимое место отдыха горожан.

Игровой комплекс появился в городе благодаря социальному партнёрству между властью и крупным бизнесом. Необходимые для приобретения площадки средства выделила компания Эн+ Уголь. Это уже вторая площадка в Свирске, открытая при участии угольщиков.

— Синтез усилий власти, бизнеса и общества — ключ к появлению таких важных объектов. Площадка сделана для детей, их родителей, бабушек и дедушек — одним местом для семейных встреч в нашем городе стало больше. Мы благодарны Эн+ Уголь за еще один подарок городу, — Владимир Орноев, мэр Свирска.

Эн+ Уголь регулярно поддерживает проекты по благоустройству и созданию комфортной среды для жителей городов ответственности компании. В 2025 году на это было направлено более 50 млн рублей, благодаря чему в Тулуне, Черемхово, а также в двух поселках Тулунского района реализовано 12 инициативных проектов. Там появились новые зоны отдыха и спортивные площадки, благоустроены парки и культурные пространства.

В Свирске компания представлена одним из старейших предприятий региона — Рудоремонтным заводом, который в этом году отметит 85-летний юбилей. Для угольного бизнеса важно сохранять традиции промышленных гигантов, создавая комфортные условия не только на рабочем месте, но и за территорией предприятия.

— Социальное партнёрство — часть нашей долгосрочной стратегии. Мы видим свою ответственность перед территориями и стремимся вносить вклад в повышение качества жизни жителей, а значит — и наших сотрудников. Уверен, что совместные проекты с местными администрациями позволяют эффективно решать задачи благоустройства и создавать по настоящему востребованные объекты, — Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.