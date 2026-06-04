Мэр Иркутска выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Симферополь

Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнования семьям погибших в результате ударов ВСУ по Симферополю. По предварительным данным, погибли три человека, семь получили ранения среди мирных жителей.

«Сегодня ночью Республика Крым подверглась массированной атаке дронами, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Это преступление, которому нет и не будет оправдания. Иркутск скорбит вместе с Симферополем, со всеми, кто потерял родных и близких», — сказал Руслан Болотов.

Мэр пожелал сил и терпения пережить утрату, а пострадавшим — скорейшего выздоровления. Иркутск и Симферополь связывают партнерские отношения: в 2008 и 2024 годах между городами подписаны соглашения о сотрудничестве.