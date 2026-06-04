Новости

Бизнес о кризисе, 2026, последние новости
«Садитесь и думайте, что будет дальше?»
«95% предпринимателей говорят, что ситуация в их бизнесе ухудшилась». Что и почему происходит с малым бизнесом?
«Нет контроля – нет дохода»
Все материалы сюжета

Мэр Иркутска выразил соболезнования семьям погибших при атаке на Симферополь

Читайте также:

В Симферополе при ударе по нежилым объектам погибли три человека
4 июня 2026
Порошенко: Украине нужно завершить конфликт с Россией «прямо сейчас»
3 июня 2026

Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнования семьям погибших в результате ударов ВСУ по Симферополю. По предварительным данным, погибли три человека, семь получили ранения среди мирных жителей.

«Сегодня ночью Республика Крым подверглась массированной атаке дронами, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Это преступление, которому нет и не будет оправдания. Иркутск скорбит вместе с Симферополем, со всеми, кто потерял родных и близких», — сказал Руслан Болотов.

Мэр пожелал сил и терпения пережить утрату, а пострадавшим — скорейшего выздоровления. Иркутск и Симферополь связывают партнерские отношения: в 2008 и 2024 годах между городами подписаны соглашения о сотрудничестве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (937)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес