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Ученые разработают метод искусственного спуска селей на Хамар-Дабане

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Ученые пяти институтов СО РАН и МГУ разрабатывают методы управления селевыми потоками на северном склоне хребта Хамар-Дабан у Байкала. Междисциплинарный проект завершат до конца 2028 года, его цель – снизить риски для инфраструктуры Байкальска и полигона с отходами БЦБК.

«Если проводить аналогию – это как предотвращение схода снежных лавин. На опасных участках трасс устанавливают инженерные сооружения, при необходимости проводят обстрелы, чтобы вызвать лавину в контролируемых условиях. Мы хотим разработать методику по похожему принципу – искусственно инициировать контролируемый сход селеопасных масс», – передает слова академика Игоря Бычкова пресс-служба ИДСТУ СО РАН.

В ходе исследования проведут полевые работы, физическое и математическое моделирование селей. Правильность моделей верифицируют на стенде, имитирующем сход селей. Сочетание математического моделирования и физического эксперимента уже используется в Китае, США и странах Европы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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