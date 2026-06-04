Ученые разработают метод искусственного спуска селей на Хамар-Дабане

Ученые пяти институтов СО РАН и МГУ разрабатывают методы управления селевыми потоками на северном склоне хребта Хамар-Дабан у Байкала. Междисциплинарный проект завершат до конца 2028 года, его цель – снизить риски для инфраструктуры Байкальска и полигона с отходами БЦБК.

«Если проводить аналогию – это как предотвращение схода снежных лавин. На опасных участках трасс устанавливают инженерные сооружения, при необходимости проводят обстрелы, чтобы вызвать лавину в контролируемых условиях. Мы хотим разработать методику по похожему принципу – искусственно инициировать контролируемый сход селеопасных масс», – передает слова академика Игоря Бычкова пресс-служба ИДСТУ СО РАН.

В ходе исследования проведут полевые работы, физическое и математическое моделирование селей. Правильность моделей верифицируют на стенде, имитирующем сход селей. Сочетание математического моделирования и физического эксперимента уже используется в Китае, США и странах Европы.