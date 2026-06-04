В Симферополе при ударе по нежилым объектам погибли три человека

В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. На месте работают экстренные оперативные службы.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма призвал жителей и гостей республики доверять только официальным источникам информации. Подробности произошедшего уточняются.

Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнования семьям погибших. Он пожелал сил и терпения пережить утрату, а пострадавшим – скорейшего выздоровления. Иркутск и Симферополь связывают партнерские отношения: в 2008 и 2024 годах между городами подписаны соглашения о сотрудничестве.