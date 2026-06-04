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Более 60% молодежи считают креативные профессии полезными

Сегодня доля креативной индустрии в ВВП достигает 4%. Именно этот сектор должен быть одним из самых быстрорастущих. И технологии здесь могут стать главным драйвером. Креативная индустрия активно пополняется молодыми специалистами, ведь молодежь особенно позитивно воспринимает креативные индустрии. Среди россиян в возрасте 18-24 лет 63% считают, что креативные индустрии приносят пользу. Об этом на XXIX Петербургском международном экономическом форуме рассказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, который модерировал сессию «Технологии, меняющие креативные индустрии».

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«Нам важно развивать технологии на собственных моделях, которые отражают наш контекст и культурный код. Иначе не возникнет доверия, а без доверия не происходит ни продаж, ни социальных изменений», — Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Спикер также рассказал, как Сбер уже сегодня меняет кинопроизводство благодаря своим передовым решениям, в частности с помощью уникальной студии Sber Studios. Таких экранов как в студии три в мире, там можно вести съёмки на VR-экране с генеративными декорациями и AI-персонажами. А вместо долгой застройки и кастинга массовки — всё происходит в реальном времени. Несколько масштабных российских кинолент, выходящих в скором времени, уже сняты в студии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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