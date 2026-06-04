Частные инвесторы всё чаще инвестируют в коммерческую недвижимость

Недвижимость остаётся популярным защитным активом, который позволяет сохранить капитал от инфляции на длинном горизонте. Крупнейшие инвесторы не выходят из этого сегмента, а перестраивают стратегии: фонды и корпорации держат качественные активы и точечно наращивают вложения там, где видят прогнозируемый спрос и устойчивый денежный поток.

Как отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, повышенная ключевая ставка сильнее охлаждает девелоперскую активность, чем долгосрочные инвестиции. Дело в том, что девелоперы живут сроком выхода из проекта, а институциональные инвесторы — горизонтом в 7–10 лет.

«Интерес частных инвесторов к недвижимости возник не вчера и завтра не исчезнет. Это один из самых устойчивых трендов в странах с прохладным климатом и сильной культурой сбережений. Но структура такого интереса меняется: если раньше частный инвестор покупал квартиру под сдачу, то сегодня люди всё чаще смотрят на коммерческую недвижимость — от стрит-ретейла до складов и небольших производств», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Сбер уже увеличил свой портфель инвестиционной складской недвижимости до 500 тыс. кв. м и проинвестировал офисный проект по модели Build-to-suit. В 2026 году задача банка — инвестировать в интересные проекты жилой и коммерческой недвижимости, включая акционерные партнёрства по проектам в складской недвижимости, бизнес-центрах и ЦОДах.