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Иркутская область и ДОМ.РФ подписали соглашения о строительстве арендного дома в Иркутске

На Петербургском экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали два соглашения: о реализации восьми проектов комплексного развития территории и о строительстве первого в Сибири арендного дома в Иркутске.

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«Уже не первый год Иркутская область активно сотрудничает с ДОМ.РФ в целях развития жилищного строительства. Регион заинтересован в дальнейшей совместной реализации масштабных проектов, уверен, сегодняшнее соглашение станет новым шагом в этом направлении», – сказал Игорь Кобзев.

Арендный дом будет состоять из четырех 6-этажных корпусов. ДОМ.РФ профинансирует большую часть работ и предоставит в аренду 164 квартиры. Заселение планируется в четвертом квартале 2028 года. Еще один 8-этажный корпус построит УКС Иркутска для продажи квартир гражданам.

Восемь проектов КРТ на федеральных землях общей площадью 381 га расположены в Иркутске, поселке Патроны, селе Пивовариха, деревнях Бурдаковка и Новолисиха. Участки под четыре проекта уже переданы инвесторам, ведется строительство 345 тыс. кв. м жилья. Вклад ДОМ.РФ в экономику региона составил почти 4 млрд рублей. В день подписания соглашения в Иркутске заложили первый камень на стройплощадке арендного дома.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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