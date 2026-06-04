Иркутская область и «Полюс» подписали соглашение о лесовосстановлении на ПМЭФ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и гендиректор группы «Полюс» Алексей Востоков на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере лесовосстановления. Документ предполагает проведение и повышение эффективности экологических мероприятий в Приангарье.

«У нашего региона колоссальный опыт ведения лесного хозяйства. И такие масштабные задачи требуют постоянного развития управленческих подходов. Уверен, что углубление сотрудничества с "Полюсом" позволит нам продолжить совершенствование региональных экологических программ», — сказал Игорь Кобзев.

«Полюс» также применяет современные цифровые технологии для контроля качества работ, включая снимки из космоса и аэрофотосъемку с беспилотников. Чтобы обеспечить максимальную приживаемость, компания использует сеянцы с закрытой корневой системой из местных питомников и проводит трехлетний агротехнический уход.