Новости

Бизнес о кризисе, 2026, последние новости
«Садитесь и думайте, что будет дальше?»
«95% предпринимателей говорят, что ситуация в их бизнесе ухудшилась». Что и почему происходит с малым бизнесом?
«Нет контроля – нет дохода»
Все материалы сюжета

МегаФон и банк ДОМ.РФ будут сотрудничать в сфере борьбы с мошенниками

Банк ДОМ.РФ и МегаФон на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о партнерстве в области реализации цифровых решений. Сотрудничество предусматривает взаимодействие в сфере повышения защиты клиентов от мошенничества, кибербезопасности, внедрения программного обеспечения для хранения данных. Подписи под соглашением поставили председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич и генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Читайте также:

Иркутская область и «Полюс» подписали соглашение о лесовосстановлении на ПМЭФ
4 июня 2026
Иркутская область и ДОМ.РФ подписали соглашения о строительстве арендного дома в Иркутске
4 июня 2026

«В центре нашего внимания всегда находятся интересы и безопасность клиентов. Партнерство с оператором позволит нам улучшить инструменты защиты клиентов от цифровых угроз, еще быстрее реагировать на любые подозрительные действия. Мы объединяем усилия для предотвращения мошенничества, обеспечения кибербезопасности и перехода на отечественные ИТ-решения, что является безусловным приоритетом для банка», – отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

«Наше сотрудничество позволит расширить внедрение отечественных ИТ-решений в банковской деятельности: от непрерывного мониторинга угроз до защиты от мошенничества и хакерских атак. Совместная работа будет способствовать улучшению цифровой инфраструктуры нашего партнера и повышению уровня клиентской защиты», – прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "ПМЭФ 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (25)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес