На Дне города юные иркутяне узнают, как стать энергетиком

На иркутском фестивале – «Музыка моего города», который пройдет 6, 7 июня, холдинг Эн+ у памятника Александру III откроет свою площадку, где ребята узнают, куда пойти учиться на энергетика и как начать карьеру в этой сфере.

Площадка энергетиков будет работать каждый день с 14:00 до 16:00 часов. Молодые специалисты из Эн+ проведут короткую презентацию компании, расскажут о программах для студентов и выпускников и ответят на любые вопросы о трудоустройстве, профессиональном росте и карьерной траектории. Посетители смогут также «протестировать» себя в роли энергетика, виртуально «запустить» ТЭЦ, а также сделать светящиеся брелоки и 3D стикеры.

Эн+ активно инвестирует в подготовку будущих специалистов: совместные проекты с вузами и колледжами, оплачиваемые практики, стажировки и обучение востребованным компетенциям уже в процессе учёбы. Особое внимание уделяется школьникам – компания поддерживает проекты по робототехнике и инженерным специальностям, чтобы заинтересовать молодёжь точными науками с раннего возраста.

Организаторы ждут иркутян на площадке, где они могут познакомиться с современными профессиями в энергетике, узнать о доступных учебных программах и карьерных перспективах в отрасли.