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Курсы валют ЦБ РФ на 5 июня: 74,2956 руб/доллар США и 86,2712 руб/евро

ЦБ РФ с 5 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,2956 руб.
  • 1 евро - 86,2712 руб.
  • 10 китайских юаней - 109,5360 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9520 р. (1,30%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1469 р. (1,35%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2740 р. (1,18%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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