Курсы валют ЦБ РФ на 5 июня: 74,2956 руб/доллар США и 86,2712 руб/евро

ЦБ РФ с 5 июня установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 74,2956 руб.

1 евро - 86,2712 руб.

10 китайских юаней - 109,5360 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9520 р. (1,30%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1469 р. (1,35%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2740 р. (1,18%) .

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