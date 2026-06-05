Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июня: 10 616,6299 руб/1 г золота и 177,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 616,6299 руб.

1 грамм серебра - 177,5800 руб.

1 грамм платины - 4 564,7202 руб.

1 грамм палладия - 3 231,8501 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6698 р. (0,03%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2400 р. (1,25%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,3401 р. (1,13%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9000 р. (0,61%) .

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.