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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июня: 10 616,6299 руб/1 г золота и 177,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 616,6299 руб.
  • 1 грамм серебра - 177,5800 руб.
  • 1 грамм платины - 4 564,7202 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 231,8501 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6698 р. (0,03%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2400 р. (1,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,3401 р. (1,13%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9000 р. (0,61%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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