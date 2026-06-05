Почему цены на золото могут рухнуть до $3000

Генеральный директор компании «Полюс» Алексей Востоков дал консервативный прогноз по ценам на золото. По его словам, к концу года стоимость унции может упасть с текущих $4500 до $3000. Именно эта цифра заложена в бюджете компании как базовый сценарий, сообщил он в интервью РБК.

«Мы всегда взвешенно подходим к финансовой политике», — пояснил он.

Востоков отметил высокую волатильность рынков, но обозначил долгосрочный ориентир для цен в диапазоне $3000–3500 за унцию. При этом он подчеркнул, что золотодобытчики не занимаются прогнозированием рынка, хотя текущая ситуация им выгодна.

Стоит отметить, что ранее гглава ВТБ Андрей Костин заявил, что цена золота больше не будет сильно падать, а его справедливая стоимость находится в районе $4000 за унцию. Текущие котировки составляют около $4777, что на $777 (19%) выше оценки аналитиков ВТБ. Рост цен обусловлен политической нестабильностью и активными закупками золота Китаем, который замещает им американские гособлигации. Кроме того, в отрасли растет концентрация производства у крупных игроков и увеличивается себестоимость добычи. «Движения назад я особого не вижу», — резюмировал Андрей Костин.