Пенсии «молчунов» пустят в дело: Минфин готовит реформу долгосрочных сбережений

Министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ-2026 официально подтвердил планы по реформированию пенсионных накоплений так называемых «молчунов». Речь идет о гражданах, которые не переводили свои средства в частные фонды, сообщает Интерфакс.

В чем суть инициативы?

Суть предложения заключается в том, чтобы средства, находящиеся сейчас в Социальном фонде России (СФР) под управлением ВЭБ.РФ, работали как долгосрочные сбережения. По словам главы Минфина, это позволит гражданам:

Получать большую доходность от вложений.

Иметь больше возможностей управления своими деньгами.

Наследовать эти средства или снимать их в особых жизненных ситуациях.

«Мы хотим, чтобы эти деньги работали», — подчеркнул Силуанов.

Кто управляет этими деньгами сейчас?

В настоящий момент государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» распоряжается средствами свыше 36 млн человек. Расширенный портфель ВЭБа является крупнейшим на рынке и составляет 2,9 трлн рублей.

Объединение усилий: ВЭБ и ВТБ

Для реализации этих планов обсуждается создание объединенного пенсионного фонда с госучастием. Глава ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что у госкорпорации есть клиенты («пенсионеры»), но нет широкой сети отделений, в то время как у группы ВТБ она есть. Активы НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» составляют 1,3 трлн рублей. Совместные активы двух структур могли бы превысить 4,2 трлн рублей, создав мощного игрока на рынке.