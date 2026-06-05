«Таких планов нет»: Сбербанк официально опроверг слухи о покупке доли в Ozon

Сбербанк не ведёт переговоров о приобретении доли в маркетплейсе Ozon. У кредитной организации отсутствуют такие планы, заявил глава Сбера Герман Греф на полях ПМЭФ-2026.

«Мы являемся партнёрами... Но если вы имеете в виду наши вложения в капитал площадок — нет у нас таких планов», — цитирует ТАСС слова Германа Грефа.

Таким образом, Сбер поставил точку в спекуляциях, которые возникли после публикации «Коммерсанта» в конце мая. Издание утверждало, что структуры банка ведут переговоры о выкупе пакета акций у АФК «Система».

Сама корпорация «Система» также оперативно отреагировала на слухи, выпустив официальное заявление об отсутствии подобных переговоров и планах по сокращению своей доли в Ozon.