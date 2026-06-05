«Мы боремся за здоровье экономики»: Путин жестко ответил на вопросы о ключевой ставке и инфляции

На ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин провел откровенный разговор с главами мировых информагентств. Он объяснил, почему высокая ключевая ставка — это «сознательный выбор» ради стабильности, как Россия обогнала Европу по темпам роста и что происходит с доходами населения. Мы собрали 10 самых важных цитат из его выступления.

О месте в мире: «С Китаем все развивают отношения... Индия занимает третье место. Китай, США, Индия, Россия — по паритету покупательной способности четыре страны [лидера]». Об охлаждении экономики: «Можно говорить, что переохладили... Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах. Мы боремся за здоровье российской экономики в целом». О высокой ставке ЦБ: «Я постоянно слышу эти дискуссии между экономическим блоком правительства и Центральным банком. Но результат достигается. Мы сознательно пошли на это, понимая, что объем инвестиций в капитал сократится». О росте ВВП: «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям. 5,4% [экономического роста] — это уже хороший результат». О сравнении с ЕС: «Не забивайте себе голову. Где-то в районе трех процентов [рост у ЕС]. Экономика России на сколько выросла? На десять процентов — больше, чем в три раза, чем экономика Евросоюза». О главной проблеме: «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием... Это, прежде всего, рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк... принял ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции». О бедности: «В 2025 году досрочно мы выполнили эту задачу, причем с превышением показателя — 6,7% [людей за чертой бедности]». О реальных доходах: «Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28 с лишним процентов, в значительной степени благодаря росту реальной заработной платы свыше 25%». О промышленности: «Продолжает расти промышленное производство...» О смягчении политики: «Центральный банк поднял ключевую ставку серьезным образом, а сейчас несколько раз уже сокращал до 14,5 процента… Результат достигается».