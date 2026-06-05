42% работающих жителей Иркутской области еще не были в отпуске в 2026 году

К началу лета 2026 года 42% работающих жителей Иркутской области ни разу не уходили в отпуск, показало совместное исследование hh.ru и сервиса «Островок». Еще 40% опрошенных уже побывали в отпуске, но часть дней у них сохранилась, и лишь 7% полностью использовали все положенные дни.

«Чаще всего работники Иркутской области стараются брать отпуск в летние месяцы: 58% предпочитают август, 56% – июль, 51% – июнь. Кроме того, пользуются спросом "теплые" сентябрь (27%) и май (16%). Самые непопулярные месяцы для отпуска – это февраль и январь (7% и 2% соответственно)», – комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Самая высокая доля работников, уже полностью использовавших отпуск, зафиксирована в сельском хозяйстве (16%). При этом 65% опрошенных из сферы искусства, развлечений и массмедиа еще только планируют отдых. В целом по стране ни разу не уходили в отпуск 51% работающих.

В целом по России полностью использовали отпуск 5% работников, а наибольшая доля таких респондентов зафиксирована в Алтайском крае и Омской области (по 12%). В Кемеровской области 53% жителей еще не брали отпуск – это самый высокий показатель среди сибирских регионов. Лето остается главным сезоном для продолжительного отдыха: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок длительностью от семи дней, отмечает управляющий директор «Островка» Ирина Козлова.