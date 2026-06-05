На месте бывшего БЦБК в Байкальске создадут туристический кластер международного уровня

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о совместном развитии туристского потенциала территории бывшего БЦБК в Байкальске. Решением Правительства РФ там же создана особая экономическая зона «Берег Байкала».

«Преобразование территории бывшего БЦБК в современный туристический кластер – значимый для Иркутской области проект. Подписанное с ВЭБ.РФ соглашение закрепляет наши общие подходы: развитие туризма и создание инфраструктуры с учетом особенностей данной территории и природоохранных норм. Это позволит нам превратить бывшую промышленную площадку в точку притяжения для туристов и инвесторов», – отметил Игорь Кобзев.

В рамках ОЭЗ ВЭБ.РФ и АО ГК «Основа» подписали соглашение о намерении реализовать проект комплекса акваразвлечений и СПА. Совокупный объем частных инвестиций превысит 10 млрд рублей, будет создано около 600 новых рабочих мест.

Особый режим ОЭЗ даст возможность привлечь новых инвесторов и ускорить реализацию проектов в строгом соответствии с экологическими требованиями Байкальской природной территории. Определены первые потенциальные резиденты, совокупный объем налоговых отчислений превысит 3 млрд рублей. В проекте речь идет о строительстве жилья, гостиниц, транспортной и туристической инфраструктуры.