Трамп призвал Путина и Зеленского к личной встрече ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что считает необходимой личную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, прямой диалог между лидерами мог бы способствовать продвижению мирного процесса, сообщает Интерфакс.

«Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им стоит это сделать», — отметил Трамп.

Американский лидер уверен, что Москва и Киев в итоге пойдут на взаимные уступки ради достижения мира. «Они пойдут на компромиссы. Я предложил эти компромиссы и мы имеем к этому большое отношение», — добавил он.

Трамп подчеркнул важную роль США в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта и выразил уверенность, что боевые действия будут прекращены. Он также назвал Россию и Украину «двумя невероятными странами».

4 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил начать прямой переговорный процесс с Москвой и провести личную встречу с Путиным для обсуждения завершения конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели письмо Зеленского и Путин будет проинформирован после переговоров с президентом Узбекистана. Представитель Кремля отметил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.