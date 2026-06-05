Предприятия Иркутской области вошли в тройку лидеров рейтинга благонадежности бизнеса в Сибири

Предприятия Иркутской области заняли третье место в ЭКГ-рейтинге среди регионов Сибирского федерального округа, набрав 116 баллов из 170 возможных. Показатели были озвучены на совещании по поддержке ответственного бизнеса под руководством полпреда Анатолия Серышева на полях ПМЭФ-2026.

«В Иркутской области принят закон "О развитии ответственного ведения бизнеса", этот документ дает правовую основу для формирования реестра субъектов ответственного бизнеса региона на основе национального стандарта ЭКГ-рейтинг. Принятие такого документа позволяет создать прозрачные условия для поощрения компаний, которые честно работают на рынке, заботятся о своих сотрудниках, уделяют внимание сохранению окружающей среды», – сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Лидером рейтинга стала Кемеровская область с 126 баллами, на втором месте – Красноярский край (119 баллов). Компании, набравшие 100 и более баллов, представлены во всех субъектах СФО.

Все регионы Сибири включились в работу по внедрению ЭКГ-рейтинга и приняли соответствующие законы. По уровню правовой базы Сибирь уступает только Центральному федеральному округу. В ходе совещания также обсудили изменения в национальном стандарте и подготовку к III ЭКГ-форуму, который планируется провести в Кемерове. На ПМЭФ-2025 полпред Игорь Щеголев представил главам регионов Сибири успешный опыт Центрального федерального округа по применению рейтинга.