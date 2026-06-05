На встрече с главами мировых информагентств на ПМЭФ президент России Владимир Путин дал откровенные ответы на самые острые вопросы. Он рассказал о реальном положении дел на фронте, объяснил, почему Киев не готов к миру, и раскрыл детали применения нового оружия. Ведомости» публикуют главные тезисы выступления.

Геополитика: «Разворот на Восток» и отношения с Западом

Россия начала стратегический разворот на Восток еще в 2001 году, задолго до текущих событий. Военное сотрудничество с Китаем является традиционным и не зависит от политической конъюнктуры.

Об Индии: Отношения названы «особо привилегированными». Попытки США давить на премьера Нарендру Моди с целью ограничить контакты с Москвой, по мнению Путина, бесполезны.

Отношения названы «особо привилегированными». Попытки США давить на премьера Нарендру Моди с целью ограничить контакты с Москвой, по мнению Путина, бесполезны. О Европе: Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назван одним из лучших немецких политиков за умение отстаивать свою позицию. При этом Евросоюз не может быть нейтральным посредником в украинском конфликте, так как занимает сторону Киева.

Украина: Фронт, переговоры и легитимность

Президент подробно остановился на военной ситуации и перспективах урегулирования.

Ситуация на фронте: Российские войска наступают по всей линии соприкосновения. В ВСУ отмечается катастрофическая нехватка личного состава (минус 100 тыс.), при ежемесячных потерях около 40 тыс. человек против пополнения в 15 тыс.

Российские войска наступают по всей линии соприкосновения. В ВСУ отмечается катастрофическая нехватка личного состава (минус 100 тыс.), при ежемесячных потерях около 40 тыс. человек против пополнения в 15 тыс. «Орешник»: Последний удар был испытательным («ударили по сараю»), чтобы проверить работу блоков. Ни одного боевого применения по целям пока не было, но возможность полноформатного использования оружия в будущем не исключена.

Последний удар был испытательным («ударили по сараю»), чтобы проверить работу блоков. Ни одного боевого применения по целям пока не было, но возможность полноформатного использования оружия в будущем не исключена. Переговоры: Москва готова к компромиссам, достигнутым в Анкоридже, но Киев их принять не готов, так как это приведет к потере власти нынешним руководством. Для начала диалога остановка боевых действий не требуется.

Москва готова к компромиссам, достигнутым в Анкоридже, но Киев их принять не готов, так как это приведет к потере власти нынешним руководством. Для начала диалога остановка боевых действий не требуется. Легитимность Зеленского: Вопрос адресован юристам, так как полномочия президента Украины истекли два года назад. Подписывать исторические документы нужно с легитимными лицами.

Энергетика и соседи