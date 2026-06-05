На встрече с главами мировых информагентств на ПМЭФ президент России Владимир Путин дал откровенные ответы на самые острые вопросы. Он рассказал о реальном положении дел на фронте, объяснил, почему Киев не готов к миру, и раскрыл детали применения нового оружия. Ведомости» публикуют главные тезисы выступления.
Геополитика: «Разворот на Восток» и отношения с Западом
Россия начала стратегический разворот на Восток еще в 2001 году, задолго до текущих событий. Военное сотрудничество с Китаем является традиционным и не зависит от политической конъюнктуры.
- Об Индии: Отношения названы «особо привилегированными». Попытки США давить на премьера Нарендру Моди с целью ограничить контакты с Москвой, по мнению Путина, бесполезны.
- О Европе: Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назван одним из лучших немецких политиков за умение отстаивать свою позицию. При этом Евросоюз не может быть нейтральным посредником в украинском конфликте, так как занимает сторону Киева.
Украина: Фронт, переговоры и легитимность
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Президент подробно остановился на военной ситуации и перспективах урегулирования.
- Ситуация на фронте: Российские войска наступают по всей линии соприкосновения. В ВСУ отмечается катастрофическая нехватка личного состава (минус 100 тыс.), при ежемесячных потерях около 40 тыс. человек против пополнения в 15 тыс.
- «Орешник»: Последний удар был испытательным («ударили по сараю»), чтобы проверить работу блоков. Ни одного боевого применения по целям пока не было, но возможность полноформатного использования оружия в будущем не исключена.
- Переговоры: Москва готова к компромиссам, достигнутым в Анкоридже, но Киев их принять не готов, так как это приведет к потере власти нынешним руководством. Для начала диалога остановка боевых действий не требуется.
- Легитимность Зеленского: Вопрос адресован юристам, так как полномочия президента Украины истекли два года назад. Подписывать исторические документы нужно с легитимными лицами.
Энергетика и соседи
- Газ: Германия не возобновляет поставки по «Северному потоку» из-за указаний из Брюсселя и Вашингтона. Россия и «Газпром» готовы начать прокачку хоть завтра — это вопрос суверенитета ФРГ.
- Кавказ: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь она ни выбрала, но просит провести референдум по вступлению в ЕС. Отношения с Азербайджаном наполняются конкретным содержанием благодаря усилиям Ильхама Алиева.