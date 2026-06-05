В 2027 году Иркутск примет юбилейный фестиваль «Архитектурное наследие»

Десятый Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» в 2027 году пройдет в Иркутске. Соглашение о сотрудничестве при организации и проведении фестиваля подписали на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Игорь Кобзев и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

«Соглашение с Союзом архитекторов России о проведении фестиваля – не просто формальность, а старт большого общего дела. Наш город обладает богатым архитектурным наследием – от сибирского деревянного зодчества до советского модернизма. Уверен, что фестиваль станет значимым событием, объединив профессионалов и ценителей архитектуры», – отметил глава региона Игорь Кобзев.

Решение о проведении юбилейного фестиваля в Иркутске было принято по итогам личной встречи Кобзева и Шумакова на фестивале «Зодчество в Сибири» в сентябре 2025 года. Фестиваль включает конкурсную, деловую и экскурсионную программы, а также тематические выставки.

Фестиваль «Архитектурное наследие» нацелен на популяризацию уникальных образцов зодчества и привлечение внимания к вопросам реставрации и сохранения объектов культурного наследия. В 2026 году девятый фестиваль пройдет в Ростове-на-Дону с 9 по 11 июня, где Иркутская область представит экспозицию, посвященную 300-летию Иркутской епархии.