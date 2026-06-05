«Обсуждать преждевременно»: Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2026 заявил, что только Господу известно, хватит ли ему здоровья, чтобы оставаться у власти до 2036 года. Свое возможное выдвижение в 2030 году он назвал преждевременной темой для обсуждения, передает газета «Ведомости».

«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья, чтобы дожить до завтра, послезавтра, добиваться целей, которые мы ставим», – сказал Путин, отвечая на вопрос Reuters.

Президент добавил, что перед страной стоят большие, масштабные и острые задачи, решать которые нужно, думая о будущем России. При этом он напомнил, что конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году, но говорить об этом «совсем рано».

Напомним, что в марте 2024 года Путин переизбран на новый шестилетний срок, который истекает в 2030 году.