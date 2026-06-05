ЦБ подтвердил риск блокировки иностранных стейблкоинов в легальном российском поле

В Банке России подтвердили риски блокировки иностранных стейблкоинов, которые будут торговаться в легальном российском поле после появления регулирования, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на ПМЭФ-2026. По его словам, практика уже показала конкретные случаи блокировок, прежде всего USDT. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Да, действительно, если брать в первую очередь USDT, который попадет в пул валют, возможных к использованию квалифицированными инвесторами, то блокировки возможны. И практика показала, что есть конкретные кейсы, конкретные случаи, когда это происходило», – сказал Чистюхин.

При этом полностью запрещать оборот стейблкоинов в России было бы нецелесообразно, поскольку это удобный инструмент для переводов на лечение, обучение и поддержку родственников, когда банковские счета недоступны. Регулятор разработал меры по ограничению рисков, включая тестирование для инвесторов.

Напомним, что законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» находится на доработке ко второму чтению. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты на сумму не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника, квалифицированные – без ограничений. Основное регулирование должно заработать с 1 июля 2026 года.