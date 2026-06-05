Росалкогольтабакконтроль выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем

Росалкогольтабакконтроль не поддерживает идею легализации онлайн-торговли алкоголем, заявил руководитель ведомства Игорь Алешин на полях ПМЭФ-2026. По его словам, проконтролировать доставку вина и алкоголя сложно, поэтому здесь нужно действовать очень аккуратно. Об этом пишет ТАСС.

«Это показывает тренд, который сейчас складывается, и рынок его постоянно поднимает, про интернет-торговлю. Но мы против, сразу скажу, потому что это такой скользкий момент», – заявил Алешин.

По словам главы ведомства, наибольший скачок нарушений обнаруживается в попытках торговать алкоголем онлайн. В 2024 году было заблокировано 8 тыс. сайтов, а в 2025 году – уже 25 тыс.

Алешин также отметил, что ведомство не видит критического снижения объемов производства алкоголя. Потребление сократилось с 16 литров на человека в 2009 году до 8 литров в настоящее время, что соответствует государственной политике по снижению потребления. Скачков, по словам руководителя Росалкогольтабакконтроля, нет, что говорит о правильном применении законодательства.