Иркутская область и «Лензолото» подписали соглашение о поддержке семей сотрудников

Правительство Иркутской области и золотодобывающая компания «Лензолото» заключили на ПМЭФ-2026 соглашение, направленное на улучшение демографической ситуации в регионе. Документ предусматривает внедрение «Золотого стандарта корпоративной поддержки демографии».

«Регион заинтересован, чтобы организации, уверенно занимающие свою нишу в экономической сфере, поддерживали своих работников, создавали для них условия достойной жизни и уверенности в будущем. Без сомнения, соглашение положительно скажется на решении задач по улучшению демографической ситуации в регионе», – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

В числе мер – корпоративный семейный капитал в 1 млн рублей при рождении третьего и последующего ребенка, компенсация не менее 50% стоимости полиса ДМС и летнего отдыха для детей многодетных родителей, а также дополнительные оплачиваемые отпуска при рождении ребенка и зачислении в первый класс.

Компания также планирует ввести семейно-ориентированный рабочий график, создать условия для присмотра и воспитания детей работников, чествовать трудовые династии и проводить корпоративные семейные мероприятия. Многодетные родители получат первоочередное право на эти меры поддержки. «Лензолото» входит в группу ОКТО.