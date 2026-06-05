Библиотекари из Новонукутска и Заларей победили в грантовом конкурсе при поддержке МТС

Компания МТС, БФ «Система» и Российская государственная библиотека определили победителей первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система», направленного на поддержку библиотек и их сотрудников в сельских поселениях, малых и средних городах. Семь учреждений получили гранты на реализацию инициатив по цифровизации, доступности и улучшению библиотечных пространств, 15 библиотекарей – награды за личный вклад в развитие библиотечного дела. В их числе сразу два победителя из Иркутской области – Тамара Атутова из межпоселенческой центральной библиотеки Нукутского округа и Евгения Козьмина из Заларинской централизованной библиотечной системы.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Заведующая отделом по работе с детьми Новонукутской библиотеки Тамара Атутова выдвинула на конкурс реализованный проект Детского центра приобщения к бурятскому языку и культуре «Хамта наадая», который позволил погрузить детей в аутентичную среду бурятской культуры. Для занятий были приобретены сказки на бурятском языке, современные развивающие игры по изучению бурятского языка — «Бэлэн хэлэн» и «Ондогор хэлэн», которые в игровой форме помогают освоить лексику родного языка. После открытия центра и запуска активностей для подростков общая посещаемость библиотеки увеличилась на 20%.

Вторым победителем стала заведующая отделом обслуживания Заларинской централизованной библиотечной системы Евгения Козьмина, которая реализовала социально-значимый проект «Раскрась Залари». Результатом работы стали пять чистых ярких остановок поселка, оформленные иллюстрациями из произведения Антуана Де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В проекте приняли участие дети-волонтеры.

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Конкурс «Библиотечная система», направленный на развитие библиотек как современных центров социального притяжения, образования и культуры, был запущен в марте 2026 года. Общий грантовый фонд составил 7,9 млн рублей. Заявочная кампания собрала более тысячи проектов-предложений и портфолио от соискателей из 78 регионов. Их оценивали независимые эксперты — представители ведущих российских библиотек, некоммерческих, общественных и образовательных организаций. Победителей конкурса наградили на торжественной церемонии в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге.

«МТС на постоянной основе помогает внедрять цифровые технологии, чтобы у людей в любом уголке страны, даже в самых дальних посёлках, были равные возможности для получения знаний и развития. На этот раз компания совместно с партнерами провела конкурс в поддержку библиотек и их сотрудников. Его основная цель – с помощью современного оборудования и цифровых решений превратить библиотеки в настоящие центры образования, просвещения и общения. Я рад, что наши землячки показали высокую степень заинтересованности и высокие результаты в конкурсе и уверен, что их пример и инициатива помогут развитию культуры и популяризации чтения в поселках», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.