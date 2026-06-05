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Иркутская область и СПБ Биржа займутся цифровизацией закупочных процессов и внедрением биржевых индексов в регионе

Правительство Иркутской области и Петербургская Биржа заключили на полях XXIX Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Игорь Кобзев и президент биржи Игорь Артемьев.

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«Подписание соглашения о сотрудничестве с Петербургской Биржей открывает новые возможности для развития товарных рынков Иркутской области. Использование биржевых механизмов и ценовых индикаторов позволит повысить эффективность экономической деятельности предприятий региона. Внедрение современных инструментов организованных торгов будет способствовать прозрачности ценообразования», – отметил Игорь Кобзев.

Соглашение предусматривает развитие межрегионального товарообмена с участием компаний региона и совершенствование подходов к организации закупок и реализации продукции с использованием биржевых и внебиржевых механизмов. Важным направлением станет применение биржевых индексов в качестве ценовых ориентиров.

Игорь Артемьев подчеркнул, что использование биржевых закупок предприятиями с госучастием позволит экономить бюджетные средства за счет отсутствия посредников и снижения издержек. Биржа обеспечивает открытость ценообразования, увеличивает базу потенциальных покупателей и поставщиков, а клиринговая система гарантирует исполнение обязательств по сделкам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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