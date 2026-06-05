В самом центре Иркутска начали строить первый в Сибири арендный дом

В столице Прибайкалья дан старт долгожданному строительству. На Верхней Набережной, в самом сердце исторического центра города, прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент первого арендного дома не только для Иркутска, но и для всего Сибирского федерального округа. Об этом сообщил мэр Руслан Болотов.

Скрин https://t.me/ruslanbolotov/7166?single

Скрин https://t.me/ruslanbolotov/7166?single

Скрин https://t.me/ruslanbolotov/7166?single

Проект реализует ДОМ.РФ совместно с ведущим застройщиком «УКС г. Иркутска». Всего планируется возвести пять блок-секций высотой до восьми этажей. По предварительным оценкам, общая площадь нового комплекса составит около 9600 кв. м.

Квартиры будут сдаваться в аренду уже с ремонтом, необходимой мебелью и бытовой техникой, что делает проект уникальным предложением на рынке жилья.

Старт большой стройке сегодня дали мэр Иркутска Руслан Болотов, директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич, заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин и генеральный директор АО «УКС г. Иркутска» Александр Сафронов.

Отметим, что соглашение о запуске этого значимого проекта было подписано накануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко и губернатором Игорем Кобзевым. Реализация стала возможной благодаря тесному сотрудничеству мэрии, регионального правительства и компании ДОМ.РФ.

Напомним, переговоры о реализации этого проекта ДОМ.РФ вел с правительством региона с 2021 года. Изначально строительство планировалось начать еще в 2022 году, однако реализация была отложена на четыре года.