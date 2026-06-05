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Иркутская область и «Нордголд» вложат более 30 млрд рублей в освоение месторождения Урях

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Правительство Иркутской области и компания «Нордголд» подписали на ПМЭФ-2026 соглашение об освоении золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе. Суммарные инвестиции в проект оцениваются более чем в 30 млрд рублей, разработка планируется с 2031 года.

«Подписание соглашения с "Нордголд" на площадке ПМЭФ – это конкретный шаг к созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры в Бодайбинском районе. Принципиально важно, что инвестор берет на себя обязательства не только по добыче, но и по строительству дорог и переправы – это очень важно для развития северных территорий», – сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината с карьером и золотоизвлекательной фабрикой, а также модернизацию дорожной инфраструктуры и переправы через реку Витим. Оператором выступит ООО «Урях».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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