ВТБ направит десятки миллиардов рублей на «умные» технологии

Банк ВТБ объявил о масштабных планах по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в свою работу. В ближайшие годы в развитие этой технологии планируется вложить десятки миллиардов рублей. Об этом на ПМЭФ-2026 рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер пояснил, что банк не намерен внедрять новшества только ради хайпа. Подход ВТБ к большим тратам оказался довольно приземленным: в компании его называют «бережливым ИИ». Главное правило — никаких вложений в проекты, которые не приносят реальных денег.

По словам Дмитрия Пьянова, каждый проект должен быть «счетным» и окупаться за несколько лет. Ориентир для разработчиков жесткий: на каждый потраченный рубль технология должна приносить 2–3 рубля дохода. Если математическая модель не гарантирует прямую финансовую отдачу, идею отправляют в корзину. Так, из 130 первоначальных предложений по созданию цифровых помощников в работу взяли лишь 17 самых перспективных.

Где же банк уже видит реальные деньги? Самую высокую отдачу сегодня дает использование ИИ при выдаче кредитов и в операционной деятельности. Технология позволяет быстрее оценивать заемщиков, снижать риски и автоматизировать рутину. Кроме того, искусственный интеллект помогает делать клиентам персональные предложения.

ВТБ уже запустил несколько заметных проектов на основе ИИ. В частности, банк первым на рынке представил сервис ИИ-рекомендаций для инвесторов — так называемого робота-советника. В прошлом году появилась стратегия автоследования на базе искусственного интеллекта в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Также технологию активно применяют в голосовых ассистентах, для анализа работы отделений и предсказания поведения клиентов.

В банке уверены, что современные финансовые сервисы либо уже построены на базе ИИ, либо становятся гораздо эффективнее в связке с ним. Это касается и биометрии, и роботизации, и будущих проектов вроде цифрового рубля. Ставка делается на централизованное развитие технологии, которая должна давать быстрый и измеримый результат.