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За счёт чего экономика сможет расти без привлечения новых рабочих рук?

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил, что российская экономика практически исчерпала возможности для экстенсивного роста — то есть развития за счёт найма дополнительных сотрудников и загрузки простаивающих заводов. Теперь увеличивать производство можно только за счёт более эффективного использования тех ресурсов, которые уже есть. Такой путь, по его словам, несёт меньше рисков перегрева — ситуации, когда экономика растёт слишком быстро и разгоняет цены.

«Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растёт загрузка производственных мощностей. Но как только пик использования доступных ресурсов — особенно трудовых — достигнут, дальнейшее развитие возможно лишь интенсивным путём: через рост производительности труда и отдачу от уже задействованных факторов», — пояснил Пьянов.

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Топ-менеджер перечислил четыре основных источника повышения эффективности, которые могут поддержать экономику:

  • Помощь с переездом в регионы, где работники нужнее. Переток кадров в более производительные сектора и компании — один из главных резервов;
  • Цифровые платформы и сервисы. Они упрощают поиск работы и повышают мобильность на рынке труда;
  • Инвестиции в новое оборудование и высокотехнологичные производства. С 2021 года вложения в реальном выражении выросли более чем на четверть;
  • Искусственный интеллект и роботы. Их активное внедрение, особенно в отраслях с низкой производительностью, способно дать мощный толчок.

Главным ограничением Пьянов назвал слишком медленный рост производительности труда. По оценкам Минэкономразвития, за 2025 год показатель увеличился лишь на 0,7% в годовом выражении. «Это камень преткновения», — подчеркнул первый зампред ВТБ. Без ускорения в этой сфере интенсивный сценарий рискует остаться лишь благим пожеланием, дал понять он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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