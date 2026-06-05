Агентная экономика — следующий этап развития цифровой экономики

На полях Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о переходе бизнеса к новой модели, где автономные ИИ-агенты становятся активными участниками производственных и управленческих процессов.

В новой модели ИИ-агенты берут на себя рутинные, аналитические и операционные задачи: анализируют данные, принимают решения в рамках заданных правил, взаимодействуют между собой и инициируют действия без постоянного участия человека. Если раньше цифровые системы были инструментами автоматизации, то теперь они становятся полноценными участниками бизнес-процессов. Компании уже переходят от экспериментов к внедрению AI-платформ, включая решения класса «ГигаЧат Бизнес» (GigaChat Enterprise), которые позволяют безопасно интегрировать генеративный ИИ и агентные сценарии в реальную деятельность.

«Мы переходим от экономики цифровизации к экономике автономных интеллектуальных действий. Совпало сразу три фактора: генеративный ИИ достиг зрелости для работы с логикой процессов и корпоративными знаниями, бизнес накопил огромный массив цифровых данных и API-инфраструктуры, а также компании испытывают давление необходимости повышать производительность в условиях дефицита кадров. По сути, агентная экономика — это следующий этап, где ИИ-агенты решают не точечные задачи, а целые слои операционной работы. Особую перспективу агентная экономика открывает для государства — в сферах с большим объёмом регламентированных процессов: госуслуги, контрольные функции, обработка обращений граждан, аналитика, межведомственное взаимодействие. При этом важно понимать: агентная экономика — это не про полное исключение человека, а про перераспределение ролей. Человек отвечает за цели, правила, контроль и стратегию, тогда как ИИ берёт на себя основной массив операционной работы. На первом этапе мы увидим прежде всего радикальное ускорение и удешевление существующих процессов. Это наиболее быстрый и измеримый эффект: сокращение времени операций, повышение производительности труда, снижение транзакционных издержек», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.